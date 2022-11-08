«Серую Шейку» спасали в Центральносибирском заповеднике. Она примерзла хвостом ко льду

В Красноярском крае серая уточка попала в беду – примерзла ко льду в Центральносибирском заповеднике. Спасать ее кинулись госинспекторы.
Скорее всего, утку сковал лед, пока она спала среди тальника у берега острова Косминский. Проснувшись, она не смогла сдвинуться – хвост примерз ко льду. Птица могла погибнуть, но ее вовремя заметили благодаря патрулированию заповедника.
«Сначала бедняга всячески пыталась сопротивляться мужчинам, интенсивно размахивая крыльями, но очень быстро поняла, что неизвестные существа не желают ей зла, и стихла, решив уступить судьбе, смирившись со сложившейся ситуацией», – цитирует сотрудников заповедника NGS24.RU.
Скоро утка, живая и невредимая, оказалась на свободе и полетела дальше «по своим утиным осенним делам».