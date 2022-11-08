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    «Серую Шейку» спасали в Центральносибирском заповеднике. Она примерзла хвостом ко льду

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    Фото: ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский»
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    В Красноярском крае серая уточка попала в беду – примерзла ко льду в Центральносибирском заповеднике. Спасать ее кинулись госинспекторы.

    Скорее всего, утку сковал лед, пока она спала среди тальника у берега острова Косминский. Проснувшись, она не смогла сдвинуться – хвост примерз ко льду. Птица могла погибнуть, но ее вовремя заметили благодаря патрулированию заповедника.

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    «Сначала бедняга всячески пыталась сопротивляться мужчинам, интенсивно размахивая крыльями, но очень быстро поняла, что неизвестные существа не желают ей зла, и стихла, решив уступить судьбе, смирившись со сложившейся ситуацией», – цитирует сотрудников заповедника NGS24.RU.

    Скоро утка, живая и невредимая, оказалась на свободе и полетела дальше «по своим утиным осенним делам».

    Фото: ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский»

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