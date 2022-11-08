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    Страшное ДТП с автобусами в Алма-Ате — на видео. Один человек погиб и 19 пострадали

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    Фото: Алихан Сариев / Tengrinews.kz
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    В Алма-Ате (Алматы), Казахстан, 8 ноября 10-балльные пробки и страшное ДТП. В результате столкновения двух автобусов один человек погиб и, по последним данным, 19 пострадали.

    Как сообщают местные СМИ, на пересечении улиц Абылайхана и Толеби столкнулись автобусы маршрутов 98 и 201. По словам очевидцев, в момент ДТП светофор на перекрёстке не работал. «Sputnik Казахстан» со ссылкой на управление общественного здоровья Алматы передаёт, что госпитализированы 17 пострадавших, они проходят обследование на предмет полученных травм.

    «В больницы города было доставлено 17 человек с различными травмами. В целом в результате аварии пострадало 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе управления.

    Удар сняла камера видеонаблюдения. Сначала машины столкнулись под прямым углом, затем задними частями, а после въехали в парк. По данным Informburo.kz, один из автобусов сбил людей на тротуаре. Tengrinews пишет, что пострадавшие есть и среди пассажиров. Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Сегодня в Алма-Ате из-за непогоды (там заморозки и осадки) образовались 10-балльные пробки. Издание «Экспресс К» рассказывает о множестве ДТП и о резком повышении цен на такси.

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    Фото: Алихан Сариев / Tengrinews.kz

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