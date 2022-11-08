Страшное ДТП с автобусами в Алма-Ате — на видео. Один человек погиб и 19 пострадали

В Алма-Ате (Алматы), Казахстан, 8 ноября 10-балльные пробки и страшное ДТП. В результате столкновения двух автобусов один человек погиб и, по последним данным, 19 пострадали.



Как сообщают местные СМИ, на пересечении улиц Абылайхана и Толеби столкнулись автобусы маршрутов 98 и 201. По словам очевидцев, в момент ДТП светофор на перекрёстке не работал. «Sputnik Казахстан» со ссылкой на управление общественного здоровья Алматы передаёт, что госпитализированы 17 пострадавших, они проходят обследование на предмет полученных травм.

