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    В кафе Ломоносова были свободные места, но мужчина пришел со стулом. Не своим

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    Совсем многолюдно стало в кафе на Александровской улице в Ломоносове, когда туда приехал наряд Росгвардии.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 8 ноября, вызов в заведение поступил накануне около пяти вечера. В кафе задержали плохо стоявшего на ногах мужчину, который прижимал к себе специальный стул для ванной. До этого, как рассказали сотрудники, он им размахивал.

    пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

    На стуле был ценник из магазина, расположенного на этой же улице. Как выяснилось, около 16:30 мужчина сначала зашел туда, а потом, вместе с украденным стулом, — в кафе.

    Мужчину доставили в 85-й отдел полиции.

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