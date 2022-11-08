В кафе Ломоносова были свободные места, но мужчина пришел со стулом. Не своим

Совсем многолюдно стало в кафе на Александровской улице в Ломоносове, когда туда приехал наряд Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 8 ноября, вызов в заведение поступил накануне около пяти вечера. В кафе задержали плохо стоявшего на ногах мужчину, который прижимал к себе специальный стул для ванной. До этого, как рассказали сотрудники, он им размахивал.