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    ФИФА и УЕФА разрешили Таджикистану сыграть с Россией в футбол

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    Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали добро на проведение товарищеского матча Таджикистан — Россия. Об этом 8 ноября пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителей таджикской федерации.

    В связи с этим результаты игры будут учитываться при подсчёте рейтинга ФИФА. В матче команды смогут провести по шесть замен. В рамках ноябрьского сбора национальная команда России сыграет 17 ноября с Таджикистаном, а 20 ноября с Узбекистаном.

    Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине сборную России, а также все российские клубы отстранили от международных соревнований.

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