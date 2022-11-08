ФИФА и УЕФА разрешили Таджикистану сыграть с Россией в футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали добро на проведение товарищеского матча Таджикистан — Россия. Об этом 8 ноября пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителей таджикской федерации.

В связи с этим результаты игры будут учитываться при подсчёте рейтинга ФИФА. В матче команды смогут провести по шесть замен. В рамках ноябрьского сбора национальная команда России сыграет 17 ноября с Таджикистаном, а 20 ноября с Узбекистаном.