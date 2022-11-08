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    Боевые действия на Украине

    «Пошла информация, якобы 155-я бригада нашего отряда уже не существует». Российские военные вышли на связь и рассказали о ситуации в Павловке

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    Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и добровольческого отряда «Тигр» из Приморья записали видеообращения. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко разместил их 8 ноября в своём Telegram-канале.

    «Пошла информация, якобы 155-я бригада нашего отряда уже не существует. Мы вам хотим сказать, что отряд строй держит. Бригада воюет. К сожалению, потери есть, их минимизируем», — заявил один из военнослужащих.

    Добровольцы рассказали, что тяжелые бои идут, есть потери, но они продолжают выполнять поставленную задачу.

    «В Павловке дела тяжёлые. Бои идут <…> Продвигаемся потихоньку. Может, не так быстро, как хотелось бы, но идём вперёд. В принципе, успехи есть. Надеемся, скоро вы о них все узнаете», — отметили они.

    Напомним, ранее некоторые Telegram-каналы публиковали якобы текст письма губернатору Приморского края Олегу Кожемяко от военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В нём говорилось, что бои за населённый пункт Павловка привели к большим потерям.

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