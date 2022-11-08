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    В «Севкабеле» откроется выставка, которая поможет ближе познакомиться с миром особенных людей

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    В культурном центре «Севкабель Порт» петербургская благотворительная организация «Перспективы» представит выставку «Увидеть внутри человека», посвящённую жизни особенных людей.

    Какие чувства вы испытали, впервые встретив ребенка или взрослого с тяжёлой инвалидностью? Каким образом можно преодолеть страх перед общением с ними? И как можно увидеть за непривычной внешностью и поведением – человека с его чувствами и эмоциями?

    На эти и другие вопросы, волнующие всех, кто ни разу не соприкасался с миром особых людей, в рамках выставки ответят волонтёры и сотрудники «Перспектив».

    «Мы живем в обществе, где очень большое значение придается внешним вещам: успеху, интеллектуальным возможностям, власти, достижениями, статусу. «Перспективы» работают для того, чтобы общество могло увидеть ценность людей – в том числе тех, кто сильно отличается от обычных, так называемых нормотипичных – без этих атрибутов. Волонтеры, которые приходят к нам, чтобы помогать людям с тяжелой инвалидностью, потом рассказывают, что их представления о человеке, о личности, о душе изменились. Это происходит, когда сталкиваешься с человеком как с человеком – без учета его каких-либо общепринятых достижений. С тем, что он так же, как ты, испытывает вдохновение, смущение, восторг, страх», - говорит Мария Островская, президент «Перспектив».

    Посетить выставку «Увидеть внутри человека» можно будет с 10 ноября по 10 декабря в пространстве «Цех» в «Севкабель Порту». С историями подопечных «Перспектив» можно познакомиться на сайте мероприятия. Также там можно поделиться своей историей.

    «Перспективы» - это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    - Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    - Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;

    - Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО "Новые Перспективы" открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

    Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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