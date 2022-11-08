В «Севкабеле» откроется выставка, которая поможет ближе познакомиться с миром особенных людей

В культурном центре «Севкабель Порт» петербургская благотворительная организация «Перспективы» представит выставку «Увидеть внутри человека», посвящённую жизни особенных людей.
Какие чувства вы испытали, впервые встретив ребенка или взрослого с тяжёлой инвалидностью? Каким образом можно преодолеть страх перед общением с ними? И как можно увидеть за непривычной внешностью и поведением – человека с его чувствами и эмоциями?
На эти и другие вопросы, волнующие всех, кто ни разу не соприкасался с миром особых людей, в рамках выставки ответят волонтёры и сотрудники «Перспектив».
«Мы живем в обществе, где очень большое значение придается внешним вещам: успеху, интеллектуальным возможностям, власти, достижениями, статусу. «Перспективы» работают для того, чтобы общество могло увидеть ценность людей – в том числе тех, кто сильно отличается от обычных, так называемых нормотипичных – без этих атрибутов. Волонтеры, которые приходят к нам, чтобы помогать людям с тяжелой инвалидностью, потом рассказывают, что их представления о человеке, о личности, о душе изменились. Это происходит, когда сталкиваешься с человеком как с человеком – без учета его каких-либо общепринятых достижений. С тем, что он так же, как ты, испытывает вдохновение, смущение, восторг, страх», - говорит Мария Островская, президент «Перспектив».
Посетить выставку «Увидеть внутри человека» можно будет с 10 ноября по 10 декабря в пространстве «Цех» в «Севкабель Порту». С историями подопечных «Перспектив» можно познакомиться на сайте мероприятия. Также там можно поделиться своей историей.