Петербуржца винили в смерти выпавшего из окна ребенка. Дело прекратили после оплаты услуг психолога

Невский райсуд Петербурга вынес постановление по делу о выпавшем из окна пятилетнем ребенке. Мужчина, которого винили в его смерти, оплатил потерпевшей стороне психолога — претензий к нему больше нет.
Несчастный случай произошел летом в доме на проспекте Большевиков, сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Утром отец ребенка ушел по делам, а малыш остался один в квартире на 7 этаже. Вечером он взял из тумбочки оконную ручку, залез на стол, открыл окно и выпал.
Через полтора часа мальчик умер в больнице. Было установлено, что на окне не было москитных сеток и блокировки, а отец понимал, что ребенок мог знать, где лежит ручка. Мужчину обвинили в оставлении мальчика в опасности и причинении смерти по неосторожности.
Впрочем, теперь все претензии сняты. Стороны помирились: фигурант оплатил услуги психолога потерпевшей — возможно, матери ребенка. Вину он полностью признал, а раньше проблем с законом не имел.
Суд прекратил дело.