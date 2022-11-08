    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    3 м/с, южн

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur60.9

    Петербуржца винили в смерти выпавшего из окна ребенка. Дело прекратили после оплаты услуг психолога

    952
    1 комментарий

    Невский райсуд Петербурга вынес постановление по делу о выпавшем из окна пятилетнем ребенке. Мужчина, которого винили в его смерти, оплатил потерпевшей стороне психолога — претензий к нему больше нет.

    Несчастный случай произошел летом в доме на проспекте Большевиков, сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Утром отец ребенка ушел по делам, а малыш остался один в квартире на 7 этаже. Вечером он взял из тумбочки оконную ручку, залез на стол, открыл окно и выпал.

    Через полтора часа мальчик умер в больнице. Было установлено, что на окне не было москитных сеток и блокировки, а отец понимал, что ребенок мог знать, где лежит ручка. Мужчину обвинили в оставлении мальчика в опасности и причинении смерти по неосторожности.

    Впрочем, теперь все претензии сняты. Стороны помирились: фигурант оплатил услуги психолога потерпевшей — возможно, матери ребенка. Вину он полностью признал, а раньше проблем с законом не имел.

    Суд прекратил дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close