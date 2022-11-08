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    «Сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Набиуллина считает глобальный кризис вполне вероятным

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    Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что сценарий масштабного кризиса в мире возможен, сейчас риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. Однако базовый сценарий ЦБ по глобальной экономике наиболее вероятен.

    В базовом сценарии глобальная экономика не столкнется с серьезными потрясениями. ЦБ стран будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. Это скажется на темпах роста экономики, однако глобальной рецессии все же не ожидается.

    Негативный сценарий предполагает, что повышение регуляторами ставок окажется недостаточным для борьбы с инфляцией. Из-за ставок стоимость обслуживания долга станет выше, а стоимость активов снизится. «В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами», — сказала Набиуллина на выступлении 8 ноября в Госдуме (цитата по агентству «Интерфакс»).


    При таком развитии событий упадет спрос на основные товары российского экспорта, стоит ожидать глубокого сокращения ВВП и высокой инфляции.

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