«Сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Набиуллина считает глобальный кризис вполне вероятным

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что сценарий масштабного кризиса в мире возможен, сейчас риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. Однако базовый сценарий ЦБ по глобальной экономике наиболее вероятен.
В базовом сценарии глобальная экономика не столкнется с серьезными потрясениями. ЦБ стран будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. Это скажется на темпах роста экономики, однако глобальной рецессии все же не ожидается.
Негативный сценарий предполагает, что повышение регуляторами ставок окажется недостаточным для борьбы с инфляцией. Из-за ставок стоимость обслуживания долга станет выше, а стоимость активов снизится. «В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами», — сказала Набиуллина на выступлении 8 ноября в Госдуме (цитата по агентству «Интерфакс»).
При таком развитии событий упадет спрос на основные товары российского экспорта, стоит ожидать глубокого сокращения ВВП и высокой инфляции.