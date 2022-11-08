«Сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Набиуллина считает глобальный кризис вполне вероятным

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что сценарий масштабного кризиса в мире возможен, сейчас риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. Однако базовый сценарий ЦБ по глобальной экономике наиболее вероятен.

В базовом сценарии глобальная экономика не столкнется с серьезными потрясениями. ЦБ стран будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. Это скажется на темпах роста экономики, однако глобальной рецессии все же не ожидается.