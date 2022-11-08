У военкомата в Перми установили памятник «русскому солдату-освободителю». Фотографировать его полиция запретила

Патриотичный арт-объект установили у военкомата Кировского района в Перми. Он представляет из себя контур солдата, держащего в руках котенка. Об этом 8 ноября пишет издание 59.ru.
В районной администрации рассказали, что идея принадлежит скульптору Сергею Путилову и председателю ТОС «Центральный» Евгению Пермякову. Композиция называется «Русский солдат-освободитель» и отсылает к крымским событиям 2014 года. Скульптор своей работой хотел рассказать о милосердии русского воина.
Фотограф издания попробовал сфотографировать объект, но сделать это было непросто. Во-первых, скульптура сама по себе сложная для снимка, а во-вторых, ее охраняют. Сразу же к корреспонденту подошли полицейские и попросили убрать камеру, объясняя это тем, что на территории военного комиссариата снимать нельзя.
В процессе разговора фотограф смог получить разрешение на съемку, но потом его всё равно попросили удалить кадры.
Опубликованное фото сделало ТОС «Центральный».