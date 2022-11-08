    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    3 м/с, южн

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur60.9

    У военкомата в Перми установили памятник «русскому солдату-освободителю». Фотографировать его полиция запретила

    1442
    7 комментариев

    Патриотичный арт-объект установили у военкомата Кировского района в Перми. Он представляет из себя контур солдата, держащего в руках котенка. Об этом 8 ноября пишет издание 59.ru.

    Фото: ТОС «Центральный», Пермь, Закамск/Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    В районной администрации рассказали, что идея принадлежит скульптору Сергею Путилову и председателю ТОС «Центральный» Евгению Пермякову. Композиция называется «Русский солдат-освободитель» и отсылает к крымским событиям 2014 года. Скульптор своей работой хотел рассказать о милосердии русского воина.

    Фотограф издания попробовал сфотографировать объект, но сделать это было непросто. Во-первых, скульптура сама по себе сложная для снимка, а во-вторых, ее охраняют. Сразу же к корреспонденту подошли полицейские и попросили убрать камеру, объясняя это тем, что на территории военного комиссариата снимать нельзя.

    В процессе разговора фотограф смог получить разрешение на съемку, но потом его всё равно попросили удалить кадры.

    Опубликованное фото сделало ТОС «Центральный».

    Фото: ТОС «Центральный», Пермь, Закамск/Vk.com

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close