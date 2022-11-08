Папа римский помогает в обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной происходит при содействии папы римского Франциска. Об этом 8 ноября заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев изданию Askanews.





«Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском», — сказал он.

Российский посол высоко оценил работу понтифика и добавил, что тот выполняет важную гуманитарную миссию, которая позволяет «сотням людей вернуться домой к своим семьям».