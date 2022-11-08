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    Боевые действия на Украине

    Папа римский помогает в обмене пленными между Россией и Украиной

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    Обмен пленными между Россией и Украиной происходит при содействии папы римского Франциска. Об этом 8 ноября заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев изданию Askanews.


    «Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском», — сказал он.

    Российский посол высоко оценил работу понтифика и добавил, что тот выполняет важную гуманитарную миссию, которая позволяет «сотням людей вернуться домой к своим семьям».

    В октябре президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Кириллу. Макрон считает, что понтифик так может приблизить урегулирование украинского кризиса.

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