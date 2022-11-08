В Ленобласти угодившая в резервуар с водой собака четыре дня ждала спасения

Целых четыре дня дожидалась помощи собака, которая упала в подземный резервуар с водой в посёлке Сиверский в Ленобласти. Об этом 8 ноября сообщают волонтёры петербургской организации «Кошкиспас» (ПСО «Экстремум»).
Вызволить животное удалось за счёт специальной петли для отлова — пёс смекнул и крепко ухватился за неё зубами, после чего его подняли на поверхность.
«По удачному стечению обстоятельств туда же прибыли и пожарные 106 ПЧ. Слаженная совместная работа принесла свои отличные результаты! Пёсель вернулся на планету!» — рассказали в организации.
Спасти хвостатого удалось, в том числе и благодаря заявлению обеспокоенного жителя и тех местных, кто подкармливал пса все эти дни.