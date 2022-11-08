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    В Южной Корее поссорились из-за собак, подаренных Северной Кореей

    1971
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    В центре политического спора в Южной Корее оказались две белые охотничьи собаки Гоми и Сонган. Их в 2018 году на мирных переговорах северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

    Как 8 ноября сообщает CNN, экс-президент заявил об отказе от псов из-за отсутствия финансовой и юридической поддержки от нового главы государства для ухода за ними. Собаки по-прежнему принадлежат государству, но живут с Муном, хотя в мае этого года на посту президента его сменил Юн Сок Ель.

    Офис бывшего президента заявил о передаче собак в президентский архив. Также в заявлении нынешнего президента обвинили в том, что он блокирует обсуждения по предоставлению Муну «правовых основ для их содержания». Кроме того, утверждается, что администрация президента не хочет оставлять заботу за собаками экс-президенту Муну.

    Как объяснили действующие власти, правительство ведет переговоры с бывшим президентом о предоставлении ему ежемесячных субсидий для собак на сумму в 1 800 долларов США.

    Президент Юн Сок Ель в своем заявлении отрицает, что Муну не хотят оставлять собак. «Переговоры между соответствующими министерствами продолжаются», — говорится в публикации.

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