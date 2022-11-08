В Южной Корее поссорились из-за собак, подаренных Северной Кореей

В центре политического спора в Южной Корее оказались две белые охотничьи собаки Гоми и Сонган. Их в 2018 году на мирных переговорах северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.
Как 8 ноября сообщает CNN, экс-президент заявил об отказе от псов из-за отсутствия финансовой и юридической поддержки от нового главы государства для ухода за ними. Собаки по-прежнему принадлежат государству, но живут с Муном, хотя в мае этого года на посту президента его сменил Юн Сок Ель.
Офис бывшего президента заявил о передаче собак в президентский архив. Также в заявлении нынешнего президента обвинили в том, что он блокирует обсуждения по предоставлению Муну «правовых основ для их содержания». Кроме того, утверждается, что администрация президента не хочет оставлять заботу за собаками экс-президенту Муну.
Как объяснили действующие власти, правительство ведет переговоры с бывшим президентом о предоставлении ему ежемесячных субсидий для собак на сумму в
Президент Юн Сок Ель в своем заявлении отрицает, что Муну не хотят оставлять собак. «Переговоры между соответствующими министерствами продолжаются», — говорится в публикации.