В Южной Корее поссорились из-за собак, подаренных Северной Кореей

В центре политического спора в Южной Корее оказались две белые охотничьи собаки Гоми и Сонган. Их в 2018 году на мирных переговорах северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Как 8 ноября сообщает CNN, экс-президент заявил об отказе от псов из-за отсутствия финансовой и юридической поддержки от нового главы государства для ухода за ними. Собаки по-прежнему принадлежат государству, но живут с Муном, хотя в мае этого года на посту президента его сменил Юн Сок Ель.