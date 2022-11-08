Бизнес, которому можно доверять: отдайте свой голос за номинантов премии «Фонтанки»

Продолжается голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». В 11 номинациях мы постарались охватить все стороны жизни: от сервисов для детей и домашних животных до вузов, банков и театров, и даже замахнулись на глобальную оценку городских районов жителями Петербурга.

Премия «Фонтанки» — это не борьба за звание первейшего или сильнейшего, а как способ для жителей Петербурга и Ленобласти высказать свою благодарность, признательность и продемонстрировать доверие компаниями и организациям. На первом этапе читатели сами предлагали номинантов, и в финальный этап — голосование — прошли те, кого называли чаще других. Все 10 финалистов по каждой номинации уже получили памятные дипломы в честь того, что их выбрали читатели. Теперь предстоит определить компании, учреждения и организации, пользующиеся наибольшим доверием у людей.