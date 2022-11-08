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    Признание и Влияние

    Бизнес, которому можно доверять: отдайте свой голос за номинантов премии «Фонтанки»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Продолжается голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». В 11 номинациях мы постарались охватить все стороны жизни: от сервисов для детей и домашних животных до вузов, банков и театров, и даже замахнулись на глобальную оценку городских районов жителями Петербурга.

    Премия «Фонтанки» — это не борьба за звание первейшего или сильнейшего, а как способ для жителей Петербурга и Ленобласти высказать свою благодарность, признательность и продемонстрировать доверие компаниями и организациям. На первом этапе читатели сами предлагали номинантов, и в финальный этап — голосование — прошли те, кого называли чаще других. Все 10 финалистов по каждой номинации уже получили памятные дипломы в честь того, что их выбрали читатели. Теперь предстоит определить компании, учреждения и организации, пользующиеся наибольшим доверием у людей.

    Напомним номинации:

    • БАНК ГОДА
    • ВУЗ ГОДА
    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • БАЗА ОТДЫХА ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • РЕСТОРАН/БАР ГОДА
    • СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
    • ТЕАТР ГОДА

    На этапе голосования добавилась еще одна номинация — РАЙОН ГОДА, — предложенная редакцией «Фонтанки». Ведь Петербург очень разный, и у каждого района есть свои почитатели и приверженцы.

    Чтобы проголосовать, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться одним из четырех предложенных способов, и выбрать наиболее достойного награды номинанта. Голосование продлится до 14 декабря.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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