В Херсонской области задержали диверсионную группу, которая готовила теракт с помощью заминированного автомобиля

Девять человек задержали сотрудники ФСБ за подготовку теракта в отношении администрации Херсонской области.
Все задержанные — граждане Украины, сообщает ТАСС 8 ноября со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
У группы, которую, по данным ФСБ, курировали из СБУ, изъяли 5 кг пластида, электродетонаторы, три собранных СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы.
Также найден начиненный взрывчаткой автомобиль, а также специальные средства, с помощью которых участники группы якобы планировали совершить покушение на военно-гражданское руководство администрации Херсонской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».