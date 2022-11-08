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    Выстрелы и звук падающих на асфальт гильз привели полицию во двор в Парголово. Люди испарились

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    Жители дома в Выборгском районе Петербурга попрятались от полиции после стрельбы в их дворе.

    Звонок о том, что кто-то использует оружие так, что гильзы стучат по асфальту, поступил в единую службу спасения 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября. Смельчак уточнил, что стреляют на Заречной, 17, в районе восьмого подъезда.

    Однако, когда через пару минут первый наряд прибыл на место, то не нашел никого. Только семь гильз.

    При этом больше в МВД или скорую никто не обращался. А поквартирный обход еще больше запутал сотрудников: никто ничего не видел.

    Тем не менее гильзы изъяли с места. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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