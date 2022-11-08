Выстрелы и звук падающих на асфальт гильз привели полицию во двор в Парголово. Люди испарились

Жители дома в Выборгском районе Петербурга попрятались от полиции после стрельбы в их дворе.



Звонок о том, что кто-то использует оружие так, что гильзы стучат по асфальту, поступил в единую службу спасения 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября. Смельчак уточнил, что стреляют на Заречной, 17, в районе восьмого подъезда.



Однако, когда через пару минут первый наряд прибыл на место, то не нашел никого. Только семь гильз.

