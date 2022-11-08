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    Боевые действия на Украине

    Госдеп подтвердил смерть еще одного американца на Украине

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    Еще один гражданин США недавно умер на Украине, сообщил представитель Госдепа. Это шестая смерть американца на Украине с начала военной операции России. Об этом 7 ноября сообщает CNN.


    «Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь <…> Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить», — сказал он.

    По данным NBC, американца зовут Тимоти Гриффин и он был «убит в бою». Военный, утверждает телеканал, вел боевые действия на стороне Украины и участвовал в контрнаступлении на востоке.

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