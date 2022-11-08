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    Цирковой медведь в Приамурье укусил ребёнка

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    Семилетний мальчик пострадал после посещения цирка в Михайловском районе Амурской области.

    Как сообщает 8 ноября региональное СУ СК, инцидент произошёл вчера в посёлке Поярково, куда приехала гастролирующая цирковая труппа. После представления было фотографирование, и во время съёмки медведь укусил мальчика за плечо. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

    «Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой», — отмечается в сообщении.

    Следователи управления ведут доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, опрошены участники цирковой труппы и свидетели.

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