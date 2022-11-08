Цирковой медведь в Приамурье укусил ребёнка

Семилетний мальчик пострадал после посещения цирка в Михайловском районе Амурской области.



Как сообщает 8 ноября региональное СУ СК, инцидент произошёл вчера в посёлке Поярково, куда приехала гастролирующая цирковая труппа. После представления было фотографирование, и во время съёмки медведь укусил мальчика за плечо. К счастью, обошлось без серьёзных травм.



«Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой», — отмечается в сообщении.

