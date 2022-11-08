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    Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»

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    Ветеран телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов скончался 4 ноября, сообщил клуб в своих соцсетях. Причиной смерти стала серьёзная болезнь. В последние годы он тренировал юных любителей «ЧГК» в Обнинске (Калужская область).

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    Сергей Ершов стал ярким игроком ещё в 70-х годах, во время зарождения клуба. Первый раз в эфире он сыграл 24 декабря 1977 года.

    «Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», — отмечается в сообщении.

    Фото из <a href="https://t.me/chto_gde_kogda_tv" class="_ io-leave-page" target="_blank">телеграм-канала «Что? Где? Когда?»</a>
    Фото из телеграм-канала «Что? Где? Когда?»

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