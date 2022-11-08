РБК: Турция запретила движение российских самолётов с двойной регистрацией

Анкара с 1 ноября запретила пролёт в воздушном пространстве своей страны самолётов с двойной регистрацией, сообщает 8 ноября РБК со ссылкой на источники.



Теперь из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет увеличилась на 20–30 минут, на стоимость туров это не повлияло, отметила член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная.



В Минтрансе агентству рассказали о планируемых переговорах с Турцией по данному вопросу. Российские чиновники обвиняют Бермуды в затягивании дерегистрации авиалайнеров.

