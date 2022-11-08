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    «BMW решил пульнуть». Помощь медиков понадобилась после аварии на Приморском проспекте

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    На Приморском проспекте не поделили дорогу BMW и, предположительно, Hyundai Creta. По предварительным данным, в аварии пострадала женщина.

    Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», столкновение было сильным. На BMW остались солидные вмятины, на дороге валяются обломки, рядом стоит скорая.

    По данным очевидцев, ДТП произошло у дома 139. Они отмечают, что BMW укатился на соседнюю улицу, хозяин убежал, а водителя второй машины забрала скорая. «По словам свидетелей, Creta, получившая удар в водительскую дверь, выезжала с прилегающей, BMW решил пульнуть и опередить медленный автомобиль», — пишут в комментариях.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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