Сервис ЯRUS.МУЗЫКА провёл ребрендинг и сменил логотип

ЯRUS.Музыка — это новый сервис социальной сети ЯRUS, направленный на поддержку самобытных, независимых и нишевых музыкантов. Любой талантливый автор всего за несколько минут может поделиться своим творчеством с многомиллионной аудиторией и практически сразу получать за это реальные деньги*. При этом все полученные донаты полностью достаются автору, без комиссии и посредников.

Новое визуальное оформление ЯRUS.Музыки сделало использование сервиса интуитивно понятнее. Узнать о том, как музыканту загрузить свои треки на площадку, сколько времени занимает модерация и где посмотреть количество прослушиваний, — можно теперь без регистрации в сервисе и лишних уточнений. Если вопросы все-таки останутся, то их можно адресовать через форму обратной связи. Разработчики отмечают, что процессы регистрации и обращения в поддержку стали проще.

«Важным отличием ЯRUS.Музыки является то, что в топах можно встретить такую музыку, которая никогда не попадёт в чарты более популярных музыкальных платформ. Наши исполнители — это, как правило, андеграундные авторы, которые продвигают своё творчество без помощи посредников. Мы даём им возможность раскрыть свой потенциал»,— говорит Кирилл Устинов, руководитель проекта ЯRUS.Музыка.



Музыка — это один из самых популярных разделов в соцсети ЯRUS.В среднем каждый пользователь слушает 12 треков в сутки, а каждая композиция ежедневно играет около 18 раз. Авторы быстро набирают популярность, а лучшие композиции регулярно попадают в тематические плейлисты и сеты. Сервис предлагает произведения абсолютно разных жанров: от инди до джаза, от фолка до гаражного рока. Кроме того, для удобства меломанов созданы тематические подборки: под настроение, для тренировок, на все случаи, на особый повод и для детей.



Сегодня аудитория российской социальной сети ЯRUS превысила более 6 миллионов пользователей. Приложение объединяет на одной площадке официальные источники новостей (в сутки обрабатывается более 70 тысяч инфоповодов), видео, блоги, события и музыку.



Мобильное приложение ЯRUS (12+) доступно для скачивания в Google Play, App Store, NashStore и RuStore.



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