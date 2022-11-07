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    Главным редактором ИА Regnum стала журналистка Марина Ахмедова

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    Новым главным редактором ИА Regnum назначена российская журналистка, член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова. Об этом 7 ноября сообщило само агентство.

    До этого она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».

    Как отмечает «Интерфакс», Ахмедова специализируется на освещении событий из горячих точек, вопросах благотворительности и зоозащиты. С начала специальной военной операции работала в Донбассе, где уже находилась в период с 2014-го по 2018 год, освещая конфликт на Украине.

    2 ноября ИА Regnum сообщило о приостановке вещания из-за смены руководства управляющей компании. 4 ноября главред издания Модест Колеров заявил, что уволен с поста по решению учредителя.

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