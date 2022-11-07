Данные о методах работы российских спецслужб обезопасили. Уже подписан закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому деятельность спецслужб не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это значит, что данные о методах их работы не являются открытой информацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Нормативный акт вносит изменения в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Речь идет о деятельности ФСБ, органов внешней разведки, государственной охраны, федеральных органов исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обороны, технической защиты информации и противодействия техническим разведкам. Касается это и органов внутренних дел — исключая услуги из установленного перечня.

