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    Данные о методах работы российских спецслужб обезопасили. Уже подписан закон

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому деятельность спецслужб не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это значит, что данные о методах их работы не являются открытой информацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Нормативный акт вносит изменения в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Речь идет о деятельности ФСБ, органов внешней разведки, государственной охраны, федеральных органов исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обороны, технической защиты информации и противодействия техническим разведкам. Касается это и органов внутренних дел — исключая услуги из установленного перечня.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что деятельность этих органов «не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности». Поэтому к их работе неприменим принцип открытости, о которой говорится в законе о госуслугах.

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