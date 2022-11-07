«Украина дала гарантии». Турция будет настаивать на продлении «зерновой сделки» на год

Анкара намерена предложить на год продлить действие «зерновой сделки». Об этом 7 ноября заявил журналистам глава минобороны Турции Хулуси Акар, пишет ТАСС.



По его словам, Украина через Турцию дала гарантии России о неиспользовании «зернового коридора» в Черном море в военных целях.



Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов истекает 19 ноября. В Кремле говорили, что общую оценку эффективности выполнения сделки еще необходимо оценить, Москва будет обсуждать с партнерами возможность продления соглашений.

