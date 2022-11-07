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    «Украина дала гарантии». Турция будет настаивать на продлении «зерновой сделки» на год

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    Анкара намерена предложить на год продлить действие «зерновой сделки». Об этом 7 ноября заявил журналистам глава минобороны Турции Хулуси Акар, пишет ТАСС.

    По его словам, Украина через Турцию дала гарантии России о неиспользовании «зернового коридора» в Черном море в военных целях.

    Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов истекает 19 ноября. В Кремле говорили, что общую оценку эффективности выполнения сделки еще необходимо оценить, Москва будет обсуждать с партнерами возможность продления соглашений.

    Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

    Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

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