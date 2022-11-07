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    «Дул, как всегда, октябрь ветрами». Петербургские коммунисты пришли к «Авроре» в 105-ю годовщину Октябрьской революции

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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Вечером 7 ноября — в 105-ю годовщину Октябрьской революции — у крейсера «Аврора» собрались сотни людей. Петербургские коммунисты пришли с цветами, флагами и шариками.

    Собрание попало в объектив фотокорреспондента «Фонтанки». В Нахимовский сквер пришло около 400 человек. В анонсе мероприятия значилось, что флаги лучше с собой не брать «в силу действующих ограничений», но кое-кто их все-таки принес — с символикой СССР и советского Военно-морского флота.

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    На месте были сотрудники полиции и ОМОНа, но их флаги не смутили. Кроме того, в окрестностях наблюдалось около десяти машин ГИБДД.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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