«Дул, как всегда, октябрь ветрами». Петербургские коммунисты пришли к «Авроре» в 105-ю годовщину Октябрьской революции

Вечером 7 ноября — в 105-ю годовщину Октябрьской революции — у крейсера «Аврора» собрались сотни людей. Петербургские коммунисты пришли с цветами, флагами и шариками.
Собрание попало в объектив фотокорреспондента «Фонтанки». В Нахимовский сквер пришло около 400 человек. В анонсе мероприятия значилось, что флаги лучше с собой не брать «в силу действующих ограничений», но кое-кто их все-таки принес — с символикой СССР и советского Военно-морского флота.
На месте были сотрудники полиции и ОМОНа, но их флаги не смутили. Кроме того, в окрестностях наблюдалось около десяти машин ГИБДД.