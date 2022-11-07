Лукашенко дал мастер-класс по рубке дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал мастер-класс по рубке брёвен. С помощью колуна он искал трещины и делал надсечки по краям. Процесс сняли на видео, которое 7 ноября появилось в Telegram-канале «Пул Первого».
«Пул Первого»
Наблюдавшие за процессом аплодировали, когда колода поддавалась под лезвием топора. Глава государства поделился «лайфхаками»: если древесина сырая, лучше рубить её на мелкие части — так она быстрее высохнет, и наоборот — сухую древесину лучше разделить на крупные части.
«Если дрова сырые, надо помельче (рубить. — Прим. ред.) — быстрее высохнут. Дрова должны быть сухими», — сказал Лукашенко.