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    В Петербурге осудили полицейского, который кулаками «проучил» велосипедиста после погони

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    Приморский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении полицейского Михаила Шигорина, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом 7 ноября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

    По материалам дела, в 2020 году мартовским вечером во время патрулирования он заметил человека, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Силовик решил проверить, может ли мужчина быть причастен к хищению других двухколёсных транспортных средств.

    Совместно с напарником Шигорин на патрульном «УАЗе» отправился в погоню за велосипедистом по двору между домами на Ланском шоссе, но нарушитель его спокойствия продолжал крутить педали. Когда полицейским все же удалось догнать преследуемого, страж порядка вышел из машины и несколько раз ударил велосипедиста в лицо, по спине и ноге. Медики оценили повреждения как лёгкий вред здоровью.

    В итоге суд назначил силовику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. Вдобавок к этому его на два года лишили права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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