Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Российский президент Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных. Об этом 7 ноября сообщает «Интерфакс».



Глава государства выслушал информацию, в том числе о выплатах мобилизованным, во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он обратил внимание на то, что на эту тему с гражданами нужно общаться напрямую.



«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал он.

