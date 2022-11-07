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    Мобилизация

    Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

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    Российский президент Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных. Об этом 7 ноября сообщает «Интерфакс».

    Глава государства выслушал информацию, в том числе о выплатах мобилизованным, во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он обратил внимание на то, что на эту тему с гражданами нужно общаться напрямую.

    «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал он.

    Кроме того, глава государства попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных — собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению». Последний заверил, что выполнит поручение.

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