Петербуржцы получили сроки за обман невнимательных россиян. Обещали одно — присылали другое

Трое петербуржцев получили наказание за классический интернет-развод с сайтами-двойниками. Заработали они чуть больше миллиона. Как сообщает 7 ноября прокуратура Чувашии, суд в Чебоксарах признал фигурантов виновными в мошенничестве в составе организованной группы.



Установлено, что в период с октября 2018 года по март 2021 года злоумышленники торговали смартфонами через фейковые сайты магазинов, схожие с официальными. Покупатель заказывал один мобильный телефон, но получал другой — намного хуже и дешевле. Пострадали 122 человека из разных регионов России. Общий ущерб составил свыше 1,2 млн рублей.

