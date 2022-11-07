Петербуржцы получили сроки за обман невнимательных россиян. Обещали одно — присылали другое

Трое петербуржцев получили наказание за классический интернет-развод с сайтами-двойниками. Заработали они чуть больше миллиона. Как сообщает 7 ноября прокуратура Чувашии, суд в Чебоксарах признал фигурантов виновными в мошенничестве в составе организованной группы.
Установлено, что в период с октября 2018 года по март 2021 года злоумышленники торговали смартфонами через фейковые сайты магазинов, схожие с официальными. Покупатель заказывал один мобильный телефон, но получал другой — намного хуже и дешевле. Пострадали 122 человека из разных регионов России. Общий ущерб составил свыше 1,2 млн рублей.
Вину подсудимые полностью признали и возместили ущерб. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4,5 до 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило.