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    Зверски замученному коту Кузе поставили памятник в Петербурге

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    Фото: предоставлено Анной Шумаковой
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    Памятник коту Кузе, которого зверски замучили живодеры в Северодвинске в 2021 году, появился в Петербурге. Об этом сообщили организаторы его установки.

    Как пишет 74.RU 7 ноября, памятник для кладбища домашних животных выполнила скульптор из Челябинска Анна Шумакова. Её до глубины души тронула история Кузи, которого похитили у хозяев и замучали до смерти, снимая процесс на видео и выкладывая в соцсети.

    Фото: предоставлено Анной Шумаковой
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    Анна уточнила, что на создание скульптуры по фотографиям Кузи ушло два с половиной месяца. А отлили её безвозмездно в Свердловской области. Открытие монумента состоялось в выходные. Люди пришли с цветами и игрушками.

    Инцидент с издевательством над животным произошел осенью 2021 года. Поэтесса и многодетная мать Анна Громович и ее сожитель Артем Лаврентьев мучили 14-летнего кота Кузю и снимали процесс на видео. Так они решили отомстить матери Артема за частые конфликты. Опубликованные самими живодерами в интернете записи произвели общественный резонанс.

    Спустя неделю кот умер. Громович приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения, а Лаврентьева – к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

    Фото: предоставлено Анной Шумаковой
    Фото: предоставлено Анной Шумаковой

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