Зверски замученному коту Кузе поставили памятник в Петербурге

Памятник коту Кузе, которого зверски замучили живодеры в Северодвинске в 2021 году, появился в Петербурге. Об этом сообщили организаторы его установки.



Как пишет 74.RU 7 ноября, памятник для кладбища домашних животных выполнила скульптор из Челябинска Анна Шумакова. Её до глубины души тронула история Кузи, которого похитили у хозяев и замучали до смерти, снимая процесс на видео и выкладывая в соцсети.