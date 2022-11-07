В Ташкенте заложили камень в «Ленинградский монумент»

В мемориальном комплексе «Парк Победы» в Ташкенте 7 ноября установили закладной камень в памятник «Ленинградский монумент». Его возведут в знак благодарности народу Узбекистана за то, что в годы блокады Ленинграда он приютил 5 тысяч эвакуированных детей, а также заводы, вузы и научные институты.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии, а также встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые и по сей день проживают в Ташкенте.
Он отметил, что городские власти стараются поддерживать всех блокадников, вне зависимости от их места жительства. На память им вручили чайные наборы Императорского фарфорового завода с изображением улицы Зодчего Росси.
Кроме того, губернатор возложил венок и цветы к мемориалу «Ода стойкости» и посетил Государственный музей славы.