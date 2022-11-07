«Пикник» сыграет в Петербурге «Веселый и злой» концерт

«Веселый и злой» — название свежей концертной программы коллектива, а также нового альбома. Релиз вышел в августе этого года и подарил поклонникам 13 новых композиций, одна из которых — «Играй, струна, играй» — уже стала явной любимицей слушателей. Услышать новые песни живьем можно будет 10 ноября в БКЗ «Октябрьский».

«Пикник» не изменяет своим традициям, практически ежегодно обновляя не только дискографию, но и концертные шоу. Как сообщают организаторы, на выступлении гарантированно прозвучат шесть композиций с «Веселого и злого», каждая из которых получит свою сценическую жизнь.

«Для этого уже конструируют декорации и ваяют завораживающие видеоряды. На сцене появится гитара аж с тремя грифами, но струны на каком из них зазвучат — пока секрет», — интригуют в соцсетях группы.



А пока есть время, чтобы хорошенько расслушать новый альбом и посмотреть свежие клипы. Вот, например, видео на «Играй, струна, играй», снятое, кажется, одним дублем:

