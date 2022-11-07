    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.1eur60.61

    «Пикник» сыграет в Петербурге «Веселый и злой» концерт

    441
    обсудить

    «Веселый и злой» — название свежей концертной программы коллектива, а также нового альбома. Релиз вышел в августе этого года и подарил поклонникам 13 новых композиций, одна из которых — «Играй, струна, играй» — уже стала явной любимицей слушателей. Услышать новые песни живьем можно будет 10 ноября в БКЗ «Октябрьский».

    Фото: piknik.info/
    ПоделитьсяПоделиться

    «Пикник» не изменяет своим традициям, практически ежегодно обновляя не только дискографию, но и концертные шоу. Как сообщают организаторы, на выступлении гарантированно прозвучат шесть композиций с «Веселого и злого», каждая из которых получит свою сценическую жизнь.

    «Для этого уже конструируют декорации и ваяют завораживающие видеоряды. На сцене появится гитара аж с тремя грифами, но струны на каком из них зазвучат — пока секрет», — интригуют в соцсетях группы.

    А пока есть время, чтобы хорошенько расслушать новый альбом и посмотреть свежие клипы. Вот, например, видео на «Играй, струна, играй», снятое, кажется, одним дублем:

    Но даже если у вас нет времени на знакомство с новым релизом, посетить концерт определенно стоит — выступления «Пикника» — это всегда празднично и зрелищно, а кроме того, все бессмертные хиты тоже прозвучат.

    16+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: piknik.info/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close