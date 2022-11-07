Генсек ООН: «Климатический хаос станет необратимым»

Планета приближается к переломной точке, когда климатический хаос станет необратимым, 7 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции в Египте. Он призвал страны заключить международный договор о климатической солидарности.



«Глобальная температура продолжает расти. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал Антониу Гутерриш (цитата по РИА Новости).

Пакт, заключенный странами, позволил бы сократить выбросы в этом десятилетии и сохранить уровень глобального потепления на 1,5 градуса, а развивающиеся страны могли бы перейти на возобновляемые источники энергии с финансовой и технической помощью богатых стран и международных финансовых учреждений.