Генсек ООН: «Климатический хаос станет необратимым»

Планета приближается к переломной точке, когда климатический хаос станет необратимым, 7 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции в Египте. Он призвал страны заключить международный договор о климатической солидарности.
«Глобальная температура продолжает расти. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал Антониу Гутерриш (цитата по РИА Новости).
Пакт, заключенный странами, позволил бы сократить выбросы в этом десятилетии и сохранить уровень глобального потепления на 1,5 градуса, а развивающиеся страны могли бы перейти на возобновляемые источники энергии с финансовой и технической помощью богатых стран и международных финансовых учреждений.
По словам Гутерриша, международный договор позволил бы поэтапно отказаться от использования каменного угля к 2030 году в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и к 2040-му — во всех остальных.