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    Такое вы можете поймать на удочку. Немного ужаса на сон грядущий — морской таракан из Финского залива

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    Знакомьтесь, это морской таракан — удивительное животное, обитающее в наших краях дольше, чем люди, со времён Ледникового периода. О нём 7 ноября рассказывает Нижне-Свирский государственный заповедник в своей группе «ВКонтакте». Выудить на крючке такое существо вместо корюшки может быть испытанием для нервов рыбака. Если вам придётся столкнуться с ним, вспомните, что у него есть и другое имя, весьма романтичное, почти девичье — Мэри Ширкка. Так его называет народ водь, коренные жители Ленинградской области. Перевод, правда, не такой красивый — «морской белый таракан».

    «Морской таракан — равноногий рак (изопода). Он широко распространён в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов. В Балтийском море, как и в Ладожском озере, он «застрял» со времён последнего оледенения — такие виды называют «реликтами». К слову, кольчатые нерпы и некоторые рыбы в Балтике тоже имеют арктическое происхождение», — рассказывают в заповеднике.

    Этот рачок крупнее тёзки-насекомого, размером с морского конька. Внешне он напоминает доисторических трилобитов.

    «Бесцветное тело, разделённое на сегменты, мощный хитиновый панцирь, 7 пар подвижных конечностей — есть от чего прийти в трепет. Если добавить тот факт, что морской таракан обитает на дне в полной темноте и активно поедает падаль, он вполне сойдёт за героя нового ужастика!» — признают зоологи.

    При этом они подчёркивают важность этого создания для природы. Виды-редуценты, которые питаются мёртвой органикой, необходимы каждой экосистеме, наземной и морской. Благодаря им останки животных и растений не скапливаются, а возвращаются в круговорот вещества и энергии.

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