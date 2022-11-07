С правого берега Херсона ушел последний теплоход

«Сегодня последний день организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — рассказал Стремоусов.

С завтрашнего дня суда временно перестанут переправлять людей через Днепр. Последний теплоход с правого берега ушел в полдень, сообщает 7 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале .

О том, что сообщение теплоходов с левым берегом будет прекращено, людей известили табличкой на речном вокзале. Суда с едой и лекарствами ходить в город продолжат, не коснется запрет и транспортных средств коммунальных служб.

Эвакуация жителей Херсонской области на левый берег Днепра была объявлена 19 октября. Тогда власти рассказывали, что собираются переправить через реку около 50 — 60 тысяч человек.

По словам Стремоусова, на левом берегу мирных жителей ожидали автобусы, которые помогали людям добраться до Крыма. Оттуда уже, при помощи волонтеров, жители могли отправиться в другие регионы России.