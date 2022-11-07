    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.1eur60.61

    С правого берега Херсона ушел последний теплоход

    5714
    17 комментариев

    С завтрашнего дня суда временно перестанут переправлять людей через Днепр. Последний теплоход с правого берега ушел в полдень, сообщает 7 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

    Местные власти приняли такое решение из-за повышенных угроз населению со стороны ВСУ.

    «Сегодня последний день организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — рассказал Стремоусов.

    О том, что сообщение теплоходов с левым берегом будет прекращено, людей известили табличкой на речном вокзале. Суда с едой и лекарствами ходить в город продолжат, не коснется запрет и транспортных средств коммунальных служб.

    Эвакуация жителей Херсонской области на левый берег Днепра была объявлена 19 октября. Тогда власти рассказывали, что собираются переправить через реку около 50 — 60 тысяч человек.

    По словам Стремоусова, на левом берегу мирных жителей ожидали автобусы, которые помогали людям добраться до Крыма. Оттуда уже, при помощи волонтеров, жители могли отправиться в другие регионы России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close