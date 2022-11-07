Скорая застряла на дороге из щебенки под Всеволожском. Объехать долгожданный ремонт никак нельзя

Взаимовыручка автомобилистов потребовалась водителю машины скорой помощи под Всеволожском.
Колеса машины застряли в щебне, которым покрыта дорога в массив «Блудное» в рамках начавшегося ремонта, сообщил 7 ноября читатель Олег.
«Все тонут в щебне, администрация говорит — терпеть», — уверяет местный житель.
Скорую, как ответили «Фонтанке» в администрации со ссылкой на дорожных работников, вытащили быстро. К сожалению, отмечают там, объездной дороги к массиву нет, а ремонт жители ждали давно.
«На данном участке идет ремонт грунтовой дороги. С завтрашнего дня планируют начать укладывать верхний слой щебеночно-песчаной смеси. Срок окончания работ по контракту — 6 декабря 2022 года. Фактический срок окончания — середина ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.