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    Скорая застряла на дороге из щебенки под Всеволожском. Объехать долгожданный ремонт никак нельзя

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    Взаимовыручка автомобилистов потребовалась водителю машины скорой помощи под Всеволожском.

    Колеса машины застряли в щебне, которым покрыта дорога в массив «Блудное» в рамках начавшегося ремонта, сообщил 7 ноября читатель Олег.

    Фото: читатель «Фонтанки» Олег
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    «Все тонут в щебне, администрация говорит — терпеть», — уверяет местный житель.

    Скорую, как ответили «Фонтанке» в администрации со ссылкой на дорожных работников, вытащили быстро. К сожалению, отмечают там, объездной дороги к массиву нет, а ремонт жители ждали давно.

    «На данном участке идет ремонт грунтовой дороги. С завтрашнего дня планируют начать укладывать верхний слой щебеночно-песчаной смеси. Срок окончания работ по контракту — 6 декабря 2022 года. Фактический срок окончания — середина ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

    Фото: читатель «Фонтанки» Олег

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