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    «Ъ»: В общем каталоге «Яндекс.Музыки» могут появиться композиции пользователей

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    «Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (user-generated content, UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка». Об этом 7 ноября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в музыкальной индустрии.

    По словам собеседников издания, компания изучает возможность размещать музыку во всеобщем доступе. Треки будут проверять на соблюдение авторских прав и помечать как пользовательские.

    Таким способом «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за спецоперации на Украине. После её начала свою музыку из российских стриминговых сервисов убирают Sony Music, WARP и другие.

    Один из источников медиа допустил, что новая функция может стать популярной среди начинающих артистов в том случае, если «Яндекс» будет каталогизировать их треки и продвигать через рекомендации пользователям.

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