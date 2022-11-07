«Ъ»: В общем каталоге «Яндекс.Музыки» могут появиться композиции пользователей

«Яндекс» тестирует загрузку пользовательского контента (user-generated content, UGC) в стриминговый сервис «Яндекс.Музыка». Об этом 7 ноября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в музыкальной индустрии.



По словам собеседников издания, компания изучает возможность размещать музыку во всеобщем доступе. Треки будут проверять на соблюдение авторских прав и помечать как пользовательские.



Таким способом «Яндекс» рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за спецоперации на Украине. После её начала свою музыку из российских стриминговых сервисов убирают Sony Music, WARP и другие.

