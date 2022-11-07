Петербурженка просила полицию найти сбежавшего мужа. Он покусился на святое

Полиция Петербурга готовит командировку для сотрудников Приморского района, которым предстоит выяснить, что кроется за заявлением местной жительницы — семейная драма или преступление.
37-летняя петербурженка накануне около семи вечера пришла в отдел полиции, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. Она, по предварительной информации, сообщила, что в сентябре 2022 года её супруг, 47 лет, совершил развратные действия в отношении их дочери, пяти лет от роду.
Уточнить обстоятельства жалобы у второй стороны сразу полиции не удалось: мужчина находится сейчас в Поволжье. Меры к его розыску приняты.