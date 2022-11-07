Тело нашли в шахте лифта. На стройке в Мурино умер рабочий

Во Всеволожском районе Ленобласти иностранный рабочий погиб на стройке ЖК «Лампо». Как пишет 47news, тело обнаружили в шахте лифта на уровне 4-го этажа.



По данным издания, обращение поступило в полицию вечером 6 ноября. Предварительная версия — рабочий упал с высоты. Выяснением обстоятельств занимается районный отдел областного СК.



Погибшему было 26 лет. В феврале 2022 года он приехал в Россию из Таджикистана.



ЖК «Лампо» — объект компании «Петрострой». Как напоминает 47news, проблемный дом достраивают на средства из Фонда помощи обманутым дольщикам.

