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    Тело нашли в шахте лифта. На стройке в Мурино умер рабочий

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    Во Всеволожском районе Ленобласти иностранный рабочий погиб на стройке ЖК «Лампо». Как пишет 47news, тело обнаружили в шахте лифта на уровне 4-го этажа.

    По данным издания, обращение поступило в полицию вечером 6 ноября. Предварительная версия — рабочий упал с высоты. Выяснением обстоятельств занимается районный отдел областного СК.

    Погибшему было 26 лет. В феврале 2022 года он приехал в Россию из Таджикистана.

    ЖК «Лампо» — объект компании «Петрострой». Как напоминает 47news, проблемный дом достраивают на средства из Фонда помощи обманутым дольщикам.

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