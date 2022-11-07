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    «Битва» грузовиков на дамбе: дорога в осколках, для проезда осталась «щель»

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    Два грузовика столкнулись на дамбе около Кронштадта утром 7 ноября.

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    Как сообщает официальный телеграм-канал Дирекции КЗС, ДТП произошло около 10 часов на 129-м километре внешнего кольца Финской стороны. По предварительной информации, никто не пострадал.

    На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что столкнулись самосвалы. Обломки усеяли проезжую часть. Из трёх полос свободной осталась только одна, левая. Образовалась небольшая пробка.

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    К полудню пробка рассосалась. На месте работали сотрудники экстренных служб.

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