«Битва» грузовиков на дамбе: дорога в осколках, для проезда осталась «щель»

Два грузовика столкнулись на дамбе около Кронштадта утром 7 ноября.
Как сообщает официальный телеграм-канал Дирекции КЗС, ДТП произошло около 10 часов на 129-м километре внешнего кольца Финской стороны. По предварительной информации, никто не пострадал.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что столкнулись самосвалы. Обломки усеяли проезжую часть. Из трёх полос свободной осталась только одна, левая. Образовалась небольшая пробка.
К полудню пробка рассосалась. На месте работали сотрудники экстренных служб.