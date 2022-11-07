С дыркой в боку вернулся с прогулки мужчина в Петербурге, но будить жену до утра не стал

До утра терпел боль житель Красногвардейского района, который на вечерней прогулке наткнулся на нож неизвестного.
Наряд, а потом и скорую вызвали в квартиру дома на Муринской дороге накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. Там полицейские нашли 59-летнего раненного в живот мужчину и его ничего не понимающую жену. По предварительной информации, пострадавший сообщил, что вечером 5 ноября у самого дома, когда он возвращался с прогулки, у него вышел спор с неизвестным мужчиной. В ходе конфликта незнакомец ударил его ножом в живот.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу.
Из его квартиры сотрудники полиции увезли ножи на экспертизу — на всякий случай.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.