    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    С дыркой в боку вернулся с прогулки мужчина в Петербурге, но будить жену до утра не стал

    8344
    2 комментария

    До утра терпел боль житель Красногвардейского района, который на вечерней прогулке наткнулся на нож неизвестного.

    Наряд, а потом и скорую вызвали в квартиру дома на Муринской дороге накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. Там полицейские нашли 59-летнего раненного в живот мужчину и его ничего не понимающую жену. По предварительной информации, пострадавший сообщил, что вечером 5 ноября у самого дома, когда он возвращался с прогулки, у него вышел спор с неизвестным мужчиной. В ходе конфликта незнакомец ударил его ножом в живот.

    Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу.

    Из его квартиры сотрудники полиции увезли ножи на экспертизу — на всякий случай.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close