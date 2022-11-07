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    «Киндерсюрприз» для полиции. Угонщик в Петербурге спрятал одну машину в другую

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    Похищенный «Фольксваген» обнаружили полицейские в Красногвардейском районе Петербурга в необычном месте. Угонщик поместил машину в «ГАЗель», стоявшую у одного из местных торговых центров.

    «Матрёшку» нашли накануне вечером у дома 65 по Заневскому проспекту. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    О пропаже машины 5 ноября полицейским рассказал 36-летний мужчина. В его заявлении говорилось, что транспорт похитили с открытой площадки у въезда в гаражный кооператив.

    Подозреваемый — 21-летний мужчина из Карелии. Сотрудники угрозыска в тот же день задержали его у дома 48 на Малой Балканской улице. Возбуждено уголовное дело по второй части 158 статьи УК РФ («Кража»).

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