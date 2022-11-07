«Киндерсюрприз» для полиции. Угонщик в Петербурге спрятал одну машину в другую

Похищенный «Фольксваген» обнаружили полицейские в Красногвардейском районе Петербурга в необычном месте. Угонщик поместил машину в «ГАЗель», стоявшую у одного из местных торговых центров.



«Матрёшку» нашли накануне вечером у дома 65 по Заневскому проспекту. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



О пропаже машины 5 ноября полицейским рассказал 36-летний мужчина. В его заявлении говорилось, что транспорт похитили с открытой площадки у въезда в гаражный кооператив.

