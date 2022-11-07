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    На юге Петербурга мужчина пришел в табачный магазин за деньгами, а ушел в крови и с уголовным делом

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    Ночной посетитель досрочно завершил работу круглосуточного магазина в Кировском районе Петербурга.

    Нервный молодой человек вошел в заведение, торгующее табачными изделиями, накануне около 3 ночи, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. По предварительной информации, за кассой работал 19-летний студент. Визитер, видимо, не посчитал его серьезным препятствием к финансовому благополучию, поэтому под угрозой ножа потребовал отдать выручку из кассы.

    Однако получил отпор и, ткнув ножом в область лопатки, убежал. А пострадавший вызвал полицию.

    Наряд ГИБДД в 03:40 на Турбинной улице у дома 36 задержал подозреваемого — 28-летнего неработающего. Судя по его соцсетям, мужчина учился в вузе с военным профилем, но на данный момент является неработающим.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Пострадавший продавец обратился утром в поликлинику, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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