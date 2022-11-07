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    Спасатели доставали собаку из-под машины после ДТП на Парашютной

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    Сотрудники МЧС спасали животное после утренней аварии 7 ноября на Парашютной улице, недалеко от пересечения с дорогой в Каменку.

    Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», самосвал врезался в седан, который, видимо, резко затормозил, чтобы не сбить собаку на дороге. «Собака лежит живая под задней осью, МЧС'ники пытаются её достать. Пробки нет, но плотно», — рассказывает подписчик группы Слава. На его кадрах видно, что легковая машина получили сильные повредления.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» подтвердили факт выезда на ДТП. Собаку освободили, она жива.

    Скриншот из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17324696" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Скриншот из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17324696" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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