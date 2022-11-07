    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    Два соседа под прикрытием старушек и пистолета лишили мужчину в Петербурге самого дорогого

    3496
    обсудить

    Полиция Невского района за пару часов нашла обидчиков 44-летнего местного жителя, оставшегося с пустыми карманами.

    В единую службу 112 пострадавший обратился 5 ноября около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, он сообщил, что в парадной дома 5, корпус 2, по Шлиссельбургскому проспекту на него напали двое мужчин с пистолетом и две пожилые дамы. Они якобы его избили и отняли телефон.

    Когда наряд полиции прибыл на место, то заявитель уточнил, что нападавших было вдвое меньше и одного пола — мужского. А вот количество похищенного увеличилось в три раза — помимо телефона, он лишился наручных часов и ножа.

    Сумму ущерба пострадавший оценил в 40 тысяч рублей.

    К половине десятого полицейские задержали предполагаемых налетчиков — жителей той же парадной, мужчин 35 и 53 лет. У младшего нашли и изъяли травматический пистолет. Также у задержанных были обнаружены похищенные вещи.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close