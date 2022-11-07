Два соседа под прикрытием старушек и пистолета лишили мужчину в Петербурге самого дорогого

Полиция Невского района за пару часов нашла обидчиков 44-летнего местного жителя, оставшегося с пустыми карманами.
В единую службу 112 пострадавший обратился 5 ноября около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, он сообщил, что в парадной дома 5, корпус 2, по Шлиссельбургскому проспекту на него напали двое мужчин с пистолетом и две пожилые дамы. Они якобы его избили и отняли телефон.
Когда наряд полиции прибыл на место, то заявитель уточнил, что нападавших было вдвое меньше и одного пола — мужского. А вот количество похищенного увеличилось в три раза — помимо телефона, он лишился наручных часов и ножа.
Сумму ущерба пострадавший оценил в 40 тысяч рублей.
К половине десятого полицейские задержали предполагаемых налетчиков — жителей той же парадной, мужчин 35 и 53 лет. У младшего нашли и изъяли травматический пистолет. Также у задержанных были обнаружены похищенные вещи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.