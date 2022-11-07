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    Грибники из Петербурга показали, как искали грибы под снегом и что нашли

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    Несмотря на то, что в выходные было снежно, грибники из Петербурга решили не отчаиваться и съездить в лес. У многих тихая охота увенчалась успехом. «Свежезамороженные лисички», «подснежники», «стеклянные грибы» — шутят счастливчики.

    Собирали ежовики, красные, трубчатые и рыжие лисички, польские грибы и даже боровики.

    «Сегодня был настоящий квест — найди трубчатую! 06.11.2022. Пасторское озеро, Всеволожский район, вот уж правда — ничто нам не помеха, пасмурно, снежно, а мы метелочку возьмем», — рассказала в воскресенье Марина, подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Фото: Марина/Грибы и Грибники СПб

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