Грибники из Петербурга показали, как искали грибы под снегом и что нашли

Несмотря на то, что в выходные было снежно, грибники из Петербурга решили не отчаиваться и съездить в лес. У многих тихая охота увенчалась успехом. «Свежезамороженные лисички», «подснежники», «стеклянные грибы» — шутят счастливчики.
Собирали ежовики, красные, трубчатые и рыжие лисички, польские грибы и даже боровики.
«Сегодня был настоящий квест — найди трубчатую! 06.11.2022. Пасторское озеро, Всеволожский район, вот уж правда — ничто нам не помеха, пасмурно, снежно, а мы метелочку возьмем», — рассказала в воскресенье Марина, подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».