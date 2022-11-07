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    Создателям НКО, призывающим к отказу от гражданского долга, грозит 6 лет тюрьмы

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    Создание некоммерческой организации, призывающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей, будет наказываться лишением свободы до 6 лет. Как передаёт 7 ноября ТАСС, такое наказание предусматривают поправки к законопроекту об уголовной ответственности (в статью 239 УК РФ — создание НКО, посягающей на личность и права граждан) за злостное нарушение законодательства об иноагентах. Сейчас максимальное наказание за это — до 3-х лет лишения свободы.

    В документе идёт речь об НКО, в том числе признанных иностранным агентом, и структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций, деятельность которых «сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением». Санкции за создание такой организации — принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет.

    Ужесточается ответственность и за создание и руководство общественным или религиозным объединением, работа которого сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью. Сейчас за это дают максимум 4 года лишения свободы, а будет — до 5 лет принудительных работ и до 7 лет лишения свободы.

    За участие в таких НКО предусмотрены:

    • штраф до 200 тыс. рублей,
    • обязательные работы до 400 часов,
    • исправительные работы до 2-х лет,
    • ограничение свободы до 3-х лет,
    • принудительные работы до 4-х лет (сейчас — до 2-х лет).

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