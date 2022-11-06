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    Мужчина в синем трико удивил пассажиров петербургского метро шпагатом

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    Петербург в очередной раз подтвердил звание культурной столицы России. Даже в метрополитене пассажиры иногда могут превратиться в зрителей балета. 6 ноября горожан удивил неизвестный мужчина в синем трико, который отправился в мир танца со станции «Международная».

    Свидетельницей шоу стала читательница «Фонтанки» Евгения. Сперва она запечатлела танцора, делающего растяжку у скамейки на станции. Юноши, сидевшие рядом, постеснялись глазеть на шпагат и уткнулись в смартфоны. Далее гибкий мужчина зашел в вагон и начал демонстрировать позиции. Без трения пахом о пол снова не обошлось.

    При этом танцор, по словам Евгении, молчал – песен не пел, денег не просил. Куда он уехал, осталось тайной. Девушка вышла в центре, а мужчина в синем трико поехал в сторону «Комендантского проспекта».

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