Польша пошла против Евросоюза в вопросах получения финансовой помощи

Польша отказывается идти на уступки Европейскому союзу ради получения финансовой помощи. Об пишет wpolityce.pl со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.



«Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утверждён. Мы ждём выплаты того, что нам причитается», — заявил Дуда.

Ранее Евросоюз пообещал помочь Польши восстановить экономику после пандемии. Общий размер помощи составлял более 35 млрд евро. Однако глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен заявила, что деньги Польша получит только после соблюдения ряда условий. Среди них — судебная реформа и ликвидация дисциплинарной палаты Верховного суда страны.