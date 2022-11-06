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    Одесский памятник Екатерине II готовят к демонтажу

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    Памятник Екатерине II в Одессе могут демонтировать в ближайшее время. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    Соответствующее объявление появилось на ограждении, которым закрыли памятник, неоднократно становившийся целью вандалов.

    «Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы»», — написано на прикрепленном листе бумаги.

    Памятник основательнице Одессы Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову неоднократно обливали краской и наносили надписи. В последний раз императрицу нарядили в маску палача, а к руке привязали висельную петлю.

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